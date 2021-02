Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Delmenhorst (ots)

Freitag, d. 05.02.2021, gg. 18:05 Uhr Delmenhorst, Bremer Straße, Am Fuhrenkamp

Ein 46-jähriger Delmenhorster bog mit einem PKW aus der Straße Am Fuhrenkamp nach links in die Bremer Straße ab. Dabei übersah er eine 41-jährige Delmenhorsterin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann die linksseitige Fußgängerfurt aus der Straße Am Fuhrenkamp kommend über die Bremer Straße benutzte. Die Frau wurde vom PKW erfasst und leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

