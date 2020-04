Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Fahrerflucht

Rheinau (ots)

Am Samstag den 18.04.2020 befuhr ein 16-jähriger Radfahrer die Waldstraße von der Maiwaldsiedlung kommend in Richtung Memprechtshofen. Er benutzte dabei die Fahrbahn, da der Radweg durch abgestellte Baumaschinen blockiert war. Als er um 23:40 Uhr am Ortseingang von Memprechtshofen ankam, fuhr ihm ein Pkw entgegen, der aus der Schillerstraße kommend in Richtung Maiwaldsiedlung trotz Sperrung der Straße eingefahren war. Der Pkw-Fahrer fuhr dann aufgrund der Sperrung auf die Gegenspur, wodurch die Gefahr einer Kollision mit dem entgegenkommenden Radfahrer entstand. Dieser wich nach rechts aus, wobei er auf den Grünstreifen geriet und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich im Brustbereich und zog sich Schürfungen zu. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den gestürzten Zweiradfahrer zu kümmern. Hinweise über den Pkw und dessen Fahrer liegen bisher nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 07851 893-0. /bm

