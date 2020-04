Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Mit Auto kollidiert

NACHTRAGSMELDUNG

Rheinau (ots)

Der 59 Jahre alte Fahrradfahrer ist heute an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.

/ya

Ursprungsmeldung vom 09.04.2020, 14.30 Uhr

Rheinau - Mit Auto kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstagmorgen in der Renchener Straße wurde ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizei hat der Mann kurz nach 9 Uhr im Einmündungsbereich der Gartenstraße zur Renchener Straße die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtet und kollidierte mit dessen Pkw. Der 59-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Es entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell