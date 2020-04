Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrraddiebstähle, Geschädigte gesucht

Offenburg (ots)

Offenburg - Nachdem unbekannte Langfinger in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Gymnasiumstraße mehrere Fahrräder entwendeten bittet die Polizei um Hinweise. Laut eines aufmerksamen Zeuge kommen drei junge Männer als mutmaßliche Täter in Frage. Diese entfernten sich nach der Tat mit dem Diebesgut in Richtung Bürgerpark. Ein orangefarbenes Rennrad konnte im Zuge einer sofortigen Fahndung in Tatortnähe aufgefunden und dessen Eigentümer ermittelt werden. Die Beamten des Polizeirevier Offenburg bitten nun Zeugen und eventuelle Geschädigte sich unter der Telefonnummer, 0781 21-2200 zu melden. /kfm

