Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Brand eines Wohnwagens

Delmenhorst (ots)

Bauerschaft Holzhausen/Wildeshausen: Am Samstag, 06.02.2021, gegen 16:15 Uhr, gerät in einem Waldstück in der Bauerschaft Holzhausen ein unbewohnter Wohnwagen an einem Angelteich in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Brand durch Funkenflug eines in der Nähe angezündeten Lagerfeuers ausgelöst. Kräfte der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Düngstrup können die Flammen löschen, bevor diese auf angrenzende Vegetation übergreifen. Der entstandene Sachschaden wir auf rund 300EUR geschätzt. Der 74 Jahre alte Verursacher aus Wildeshausen bleibt unverletzt.

