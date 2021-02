Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ungewöhnliche Beute

53919 Weilerswist (ots)

Freitagmorgen (6 Uhr) bemerkte der Betreiber eines Bauernhofes den Diebstahl einer Anhängerkupplung an seinem Traktor. Unbekannte hatten seit Mittwochnachmittag (16 Uhr) den Innenhof an der Bachstraße betreten und an der landwirtschaftlichen Zugmaschine die Anhängerkupplung abgebaut und gestohlen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

