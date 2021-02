Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Windkraftanlagen ausgeschaltet

53919 Weilerswist-Bodenheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (3.05 Uhr) bemerkte der Betreiber der Windräder in der Feldgemarkung Bodenheim die Abschaltung von drei seiner Windräder. Unbekannte hatten in einem Zeitraum von 20 Minuten die Eingangstüren zu drei Anlagen aufgebrochen und den Not-Aus-Schalter betätigt. Hinweise auf die Verursacher liegen nicht vor.

