Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand einer Sauna

Weilerswist (ots)

Am Samstag den 30.01.2021 geriet in Weilerswist in der Ludwigstraße eine Sauna im Keller eines Einfamilienhauses in Brand. Der Hauseigentümer verletzte sich bei dem Versuch, den Brand zu löschen leicht. Der Schaden wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

