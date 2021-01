Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kellerbrand

Weilerswist Kleinvernich (ots)

Am Samstag den 30.01.2021 wurde der Feuerwehr gegen 12:45 Uhr ein Kellerbrand in der Straße Am Klarenhof in Weilerswist Kleinvernich gemeldet. Nach umfangreichen Lösch- und Lüftungsarbeiten wurde festgestellt, dass die Hauptstromverteilung im Keller des Mehrfamilienhauses aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten war. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20000,- EUR geschätzt. Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Das Haus war aufgrund der unterbrochenen Energieversorgung nicht mehr bewohnbar, die Bewohner wurden durch das Ordnungsamt Weilerswist anderweitig untergebracht. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell