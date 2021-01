Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnungslose griff Polizeihundeführer an

53879 Euskirchen (ots)

Donnerstagabend (20.40 Uhr) verursachte eine 42-jährige Wohnungslose wiederholt einen Polizeieinsatz.

Im Vorfeld (17.30 Uhr) hatte die Frau ein Feuer in einer Mülltonne entfacht. Das Feuer konnte gelöscht werden. Der 42-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt.

Eine halbe Stunde später wurde erneut ein Feuer im Bereich der Baumstraße gemeldet. Die eintreffenden Polizeibeamten erkannten erneut die Wohnungslose. Dem Platzverweis war sie nicht nachgekommen.

Als sie in den Polizeigewahrsam gebracht werden sollte, griff sie einen am Einsatz beteiligten Polizeihundeführer körperlich an. Durch den Diensthund wurde die 42-Jährige leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war aufgrund der Leichtigkeit der Verletzung nicht erforderlich.

