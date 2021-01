Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210101-2-pdnms Einsatzgeschehen in der Silvesternacht für den Bereich Rendsburg und Eckernförde.

Rendsburg-EckernfördeRendsburg-Eckernförde (ots)

Die Regionalleitstelle in Kiel dokumentierte für das gesamte Kreisgebiet 60 Einsätze (69 im Vorjahr) für den Zeitraum vom 31.12.2020 (18 Uhr) bis 01.01.2021 (6 Uhr). Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Rendsburg waren es 19 Einsätze (im Vorjahr 28). Der Dienstgruppenleiter des Polizeireviers Rendsburg sprach von einer geringen Einsatzbelastung. Dies konnte der Dienstgruppenleiter vom Polizeirevier in Eckernförde allerdings, was den ruhigen Einsatzverlauf anging, nochmal toppen, nach Mitternacht kam es im gesamten Stadtgebiet von Eckernförde bis 06.00 Uhr zu keinem einzigen polizeilichen Einsatz mehr. An den für die Stadt Rendsburg und Eckernförde mit "Böllerverbot" belegten Plätzen trafen sich nur wenige Menschen und hielten sich offensichtlich an die Regelungen. Wie erwartet gingen einige Anrufe / Nachfragen ein, ob "Böllern" nicht evtl. allgemein verboten sei. Verstöße bei Privatfeiern wurden nicht gemeldet/festgestellt. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Rendsburg fuhren im genannten Einsatzzeitraum lediglich zu zwei Einsätzen, wo Verstöße gegen die Abstandsregeln gemeldet wurde, hier hatten die Beamten dann aber keine Feststellungen. In Eckernförde kam es zu keinen sogenannten Corona Einsätzen. Man kann also durchaus bei diesem Jahreswechsel 2020/2021 im gesamten Kreisgebiet Rendsburg / Eckernförde von dem ruhigsten Silvester aller Zeiten sprechen.

