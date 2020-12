POL-NMS: 201230-1-pdnms Einbrecher in Neumünster geschnappt

Polizeidirektion Neumünster

Am heutigen frühen Morgen gegen 01.20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeitungsausträger am Edeka Markt im Hansaring in Neumünster eine Beschädigung an der Eingangstür zum Markt und rief die Polizei. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers Neumünster war innerhalb weniger Minuten vor Ort und stellte ein ca. 50X50 cm großes Loch in der gläsernen Schiebetür fest. Weitere Streifenwagen wurden zur Umstellung des Marktes angefordert, da nicht auszuschließen war, dass sich noch Personen im Geschäft befinden könnten. Während der Umstellung konnte eine Beamtin eine dunkel gekleidete Person im Geschäft erkennen. Diensthund Hellner machte sich daraufhin sofort mit seinem Diensthundeführer im Geschäft auf die Suche nach dem Verdächtigen. Hellner hatte im Geschäft schnell die Spur des Einbrechers aufgenommen und fand den 30 jährigen Täter schließlich im hinten Fleischereibereich des Edeka-Marktes. Beim Anblick der imposanten Erscheinung vom Schäferhund Hellner gab der Mann auch sofort auf und ließ sich widerstandslos festnehmen. In unmittelbarer Nähe zum Tatort stand noch ein Fahrrad, ob der festgenommene Täter damit zum Tatort gefahren war, muss noch ermittelt werden. Auf dem Fahrrad befand sich eine Sporttasche. In dieser Sporttasche fanden die Beamten mehrere Haschischplatten, insgesamt über 2 kg. Das Fahrrad samt Sporttasche wurde von den Beamten sichergestellt. Der 30 jährige Täter wird am heutigen Tage dem Richter vorgeführt, ihn erwartet eine Anzeige wegen Einbruchsdiebstahl.

