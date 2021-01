Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brennende Strohmiete

Zülpich Wichterich (ots)

Am Sonntag den 31.01.2021 wurde gegen 04:00 Uhr durch Verkehrsteilnehmer ein Feuerschein an der Landstraße zwischen Oberwichterich und Niederberg gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte vor Ort feststellen, dass eine der drei dort befindlichen Strohmieten in voller Ausdehnung brannte. Die aus ca. 50 Strohballen bestehende Strohmiete musste man kontrolliert abbrennen lassen. Ein Übergreifen auf die anderen Strohmieten konnte verhindert werden. Der Schaden wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Da Brandstiftung nicht auszuschließen war, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell