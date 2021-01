Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diesel gestohlen - In Geräteschuppen eingedrungen

Fulda (ots)

Diesel gestohlen

Breitenbach a. Herzberg - Unbekannte stahlen in der Nacht zu Dienstag (26.01.) mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank einer Sattelzugmaschine. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz der Rastanlage Rimberg an der A5.

Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/5088-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Geräteschuppen eingedrungen

Heringen - Zwischen Samstag (23.01.) und Dienstagvormittag (26.01.) drangen Unbekannte gewaltsam über eine Holztür in einen Geräteschuppen auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Lengerser Straße ein. Aus dem Inneren entwendeten die Täter ein hellblaues Trekkingrad, ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Winora und einen rot-silbernen Handrasenmäher im Gesamtwert von wenigen hundert Euro. An der Tür entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

