Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach/Prechtal: Das war zu eng!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 23.09.2020, gegen 09.45 Uhr, fuhr ein großer Sattelzug auf der Waldkircher Straße bergwärts in Richtung Landwassereck. Gleichzeitig fuhr ein dunkler BMW auf derselben Strecke in die Gegenrichtung. Etwa im Bereich der Elzbrücke begegneten sich die beiden. Obwohl beide ihre Fahrt verlangsamten, kam es dennoch zur Berührung der Fahrzeuge. Dies blieb zumindest für den Pkw nicht ohne Kontaktspuren. Verletzt wurde niemand.

Da die Schuldfrage derzeit noch nicht geklärt werden konnte, bittet der Polizeiposten Elzach (Tel.: 07682-9091-96) um Hinweise von Zeugen, die den Unfall oder auch das Geschehen davor beobachtet haben. Beteiligt war eine rote Sattelzugmaschine; der Auflieger hatte einen weißen Planenaufbau.

