Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Rauchmelder sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Ein nicht richtig funktionierender Rauchmelder hat am Mittwoch, 23.09.2020, für einen Feuerwehreinsatz in Rheinfelden gesorgt. Gegen 16:20 Uhr war der piepsende Melder in einem Haus im Pfarrer-Herrmann-Weg gemeldet worden. In der betroffenen leerstehenden Wohnung gab es kein Feuer. Es muss von einem technischen Defekt ausgegangen werden. Die Feuerwehr konnte nach der Überprüfung wieder abrücken.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell