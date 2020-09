Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Am Zebrastreifen aufgefahren

Ins Krankenhaus musste eine Frau nach einem Unfall am Mittwoch in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr hielt eine Toyota-Fahrerin an einem Zebrastreifen in der Riedlinger Straße an und ließ eine Fußgängerin die Straße überqueren. Das bemerkte ein 40-Jähriger zu spät. Er fuhr mit seinem Mazda auf einen VW und schob diesen auf den Toyota. Die 25 Jahre alte Fahrerin des VW erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den Autos auf 13.000 Euro. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und regelte den Verkehr, der einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde.

Hinweis der Polizei: Auffahrunfälle passieren tagtäglich auf deutschen Straßen. Ursachen sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer genug Abstand zum Vordermann. Sie werden deshalb nicht später an Ihrem Ziel ankommen. Versuchen Sie, jede Ablenkung im Straßenverkehr zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++1642795

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell