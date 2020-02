Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt - Fahrer leicht verletzt

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag, den 10.02.2020 gegen 01:04 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem der Fahrer mittels Anhaltesignalen zum Anhalten aufgefordert wurde, erhöhte er seine Geschwindigkeit und flüchtete in Richtung Bosenheimer Straße. Während seiner kurzzeitigen Flucht überfuhr er mittig einen Kreisverkehr, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam an einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum zum Stehen. Der 52-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

