Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sattelzug und Lieferwagen stoßen zusammen - ein Leichtverletzter - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.09.2020, sind ein Sattelzug und ein Lieferwagen an der Hasenlochkreuzung bei Lörrach kollidiert. Kurz vor 13:00 Uhr hatten sich die beiden Fahrzeuge auf dem dreispurigen Bereich vor der Ampel aus Richtung der Autobahnabfahrt touchiert. Der 44 Jahre alte Lieferwagenfahrer wurde verletzt. Ein Rettungswagen war an der Unfallstelle und brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der 68 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unversehrt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro. Da zum Unfallhergang unterschiedliche Aussagen der Beteiligten vorliegen, bittet die Verkehrspolizei Weil am Rhein Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07621 9800-0).

