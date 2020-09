Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Kollision zwischen Pkw und Fahrrad - Fahrradfahrer in Lebensgefahr

Freiburg (ots)

Ein Pkw und ein Fahrrad sind am Mittwoch, 23.09.2020, auf der B 34 zwischen Wyhlen und Rheinfelden kollidiert. Der 65 Jahre alte Fahrradfahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er kam umgehend ins Krankenhaus nach Lörrach. Kurz nach 16:00 Uhr war der Fahrradfahrer aus einem Feldweg auf die B 34 eingefahren, vermutlich um die Bundesstraße zu einem schräg gegenüberliegenden Weg zu queren. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden Mercedes-Benz eines 19-jährigen zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte in der Folge auf die Straße und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Einen Helm hatte er nicht an. Sein Fahrrad wurde schwer beschädigt. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 4000 Euro verursacht.

