POL-LIP: Oerlinghausen. Werkzeuge aus Lagerraum gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum in der Straße "Am Sportplatz". Sie öffneten das Schloss des Lagerraums mit einem Werkzeug und durchwühlten den Raum im Anschluss. Die Täter flüchteten mit einer großen Schleifmaschine der Marke "Bosch", einer kleinen Schleifmaschine und einer kleinen Bohrmaschine. Zeugenhinweise bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

