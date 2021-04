POL-LIP: Lage. Dieselkraftstoff entwendet.

Polizei Lippe

Am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, da er in der Straße "Im Seelenkamp" beobachtete, wie ein Mann an zwei LKW´s hantierte, die dort abgestellt waren. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort waren beide Kraftstofftanks der einen Sattelzugmaschine geöffnet. Aus einem Tank wurde offensichtlich über einen Schlauch und eine Pumpe Dieseltreibstoff in den Tank des anderen LKW´s überführt. Über die genaue Menge des Treibstoffes können keine Angaben gemacht werden. Der 43-jährige Fahrzeugführer des LKW´s aus Litauen, in den der Diesel überführt wurde, versuchte sich zu verstecken, konnte aber in seinem Fahrzeug gestellt werden. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen, die weiteren Ermittlungen laufen.

