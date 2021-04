Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Mensa von Grundschule eingebrochen.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (01.04.2021) drangen bislang unbekannte Täter zwischen 15.00 und 19.50 Uhr in das Mensa-Gebäude einer Grundschule im Elkenbreder Weg ein. Sie gelangten durch ein aufgehebeltes Seitenfenster in das Gebäude und verließen dieses vermutlich wieder auf demselben Weg. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Hinweise von Zeugen bitte unter der 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell