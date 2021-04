Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. In Baubetriebshof eingebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag (01.04.2021) zwischen 16.20 und 18.00 Uhr ein Fenster am Baubetriebshof im Louis-Uekermann-Weg in Holzhausen auf. Ob die Täter durch das Fenster in das Gebäude gelangen konnten, steht noch nicht abschließend fest. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Auffällige Beobachtungen teilen Zeugen bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 mit.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell