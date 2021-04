Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Versuchter Einbruch in Gartenhütte.

Lippe (ots)

In der Ernst-Reuter-Straße versuchten Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag (30.03.2021) und Mittwochabend (31.03.2021) in eine Gartenhütte einzubrechen. Die Holztür der Hütte wurde im Bereich des Türschlosses beschädigt. Den Tätern gelang es jedoch nicht in die Gartenhütte zu gelangen. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell