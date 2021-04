Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Eigentümer von Fahrrädern gesucht.

Lippe (ots)

Nach einem Einbruch in Detmold, am 4. März dieses Jahres, kontrollierten Polizeibeamte vier Jugendliche. Diese hatten zwei Fahrräder bei sich, deren Herkunft nicht erklärt werden konnte. Die Räder wurden sichergestellt. Die Eigentümer konnten bislang jedoch nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Eigentümer der Fahrräder. Zeugen melden sich bitte unter 05261/9330 beim Kriminalkommissariat in Lemgo.

