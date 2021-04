Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Einbrecher im Industriegebiet.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte stiegen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in mindestens zwei Firmen ein, die sich im Industriegebiet "Westring" befinden. In einem Fall schnitten die Täter ein Loch in die Alu-Außenfassade eines Lagerbereichs. Entwendet wurde hier vermutlich nichts. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Bei einem zweiten Einbruch erbeuteten die Diebe einen Tresor, dessen Inhalt noch nicht bekannt ist. In diesem Fall gelangten die Täter durch das Einschlagen eines Fensters in die Büroräume der Firma. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell