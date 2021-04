Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Aggressiver Jugendlicher geht auf Beamte los.

Lippe (ots)

Am späten Mittwochabend riefen besorgte Zeugen bei der Polizei an. Auf der Detmolder Straße würden sich mehrere Personen lautstark streiten. Am Einsatzort trafen die Beamten noch ein 16-jährigen aus Schlangen an. Als dieser zu den Vorfällen befragt werden sollte, schlug er direkt einen der Beamten an den Kopf. Daraufhin wurde der 16-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei wehrte er sich mit aller Kraft. Er beleidigte und bespuckte die Beamten. Da er alkoholisiert war und der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Beide Beamte sowie der 16-Jährige wurden leicht verletzt. Der junge Mann wird sich demnächst für sein Handeln vor Gericht verantworten müssen.

