Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Betrunkener LKW-Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmende.

Lippe (ots)

Montagabend befuhr der 50-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine die B 1 aus Schlangen kommend in Richtung Blomberg. Da der Mann zu der Zeit alkoholisiert war, fuhr er in starken Schlangenlinien. Teils geriet er dabei auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, teils fuhr er beinahe in die dortigen Schutzplanken. Gegen 18:35 Uhr beabsichtigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den LKW auf einem zweispurigen Abschnitt der B 1 zu überholen. Während sich der Fahrer oder die Fahrerin des Autos neben dem LKW befand, geriet der 50-Jährige mit seiner Sattelzugmaschine unkontrolliert auf die Fahrbahn des Autos. Nur durch eine Gefahrbremsung und das Lenken auf die Fahrspur des Gegenverkehrs konnte der Fahrer oder die Fahrerin des Autos einen Zusammenstoß mit dem LKW verhindern. Anschließend konnten andere Verkehrsteilnehmende den LKW-Fahrer zum Anhalten bringen und riefen die Polizei dazu. Dem LKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer des gefährdeten Autos sich als Zeuge unter der Rufnummer 05231/6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

