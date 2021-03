Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Lenkrad geklaut.

Lippe (ots)

Am Montag schlugen bislang Unbekannte eine Seitenscheibe eines orangefarbenen BMWs der 1er-Reihe ein. Aus dem Fahrzeug stahlen die Diebe das Lenkrad. Die Eigentümer hatten den Wagen zwischen 7 und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz "Am Bahnhof" abgestellt. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

