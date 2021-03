Polizei Lippe

POL-LIP: Horn/Lage-Waddenhausen. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Kreispolizeibehörde Lippe - Marihuana-Plantage im Wohnhaus.

Lippe (ots)

Nach mehrmonatigen Ermittlungen wegen Verdachts des Rauschgifthandels durchsuchte die Polizei Lippe Anfang März zwei Wohnungen in Horn und Lage-Waddenhausen. Dabei entdeckte die Kriminalpolizei eine Marihuana-Plantage und stellte drei Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana sicher.

Drei Männer (36, 34 und 31 Jahre alt) aus Horn stehen unter Tatverdacht die Drogen gemeinsam angebaut und verkauft zu haben. Die lippischen Ermittler erhärteten den Anfangsverdacht des Betäubungsmittelhandels durch akribische verdeckte Ermittlungen. Dabei rückten zwei Adressen und das Fahrzeug eines Beschuldigten in den Fokus der Ermittler. Bis zum Tag der Durchsuchungen war jedoch unklar, welche Mengen an Rauschgift in den Durchsuchungsobjekten vorhanden sein würden.

Mit einem Drogenspürhund untersuchten die Ermittler den Bulli des 36-jährigen Beschuldigten. Der Hund zeigte eindeutig an, dass sich im Boden des Fahrzeugs Rauschgift befinden musste, zu sehen war jedoch nichts. Die Beamten entdeckten schließlich einen versteckten Mechanismus, mit dem sich eine Klappe im Boden des Fahrzeugs öffnen ließ. In einem Hohlraum fanden sie drei Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana und stellten es sicher.

In einer Doppelhaushälfte in Waddenhausen wurde die Polizei ebenfalls fündig. Hinter der unauffälligen Fassade verbarg sich eine professionelle Marihuana-Plantage mit rund 300 Pflanzen. Beim geschätzten Ertrag der Pflanzen und den sichergestellten verkaufsfertigen Betäubungsmitteln ist von einem Straßenverkaufswert von etwa 230 000 Euro auszugehen. Das THW unterstützte die Polizei beim Transport der sichergestellten Pflanzen. Haftbefehle wurden gegen den 31-Jährigen und den 36-Jährigen erlassen, letzterer wurde außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

