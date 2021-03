Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Fahrräder aus Scheune gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Schuppen eines Gebäudekomplexes an der Oerlinghauser Straße ein. Die Täter brachen eine Tür auf und entwendeten aus dem Anbau zwei schwarze Fahrräder im Wert von knapp 2.000 Euro. Die Diebe erbeuteten ein Pedelec der Marke "Zündapp" sowie ein Crossrad der Marke "Marida". Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl nimmt die Kripo unter 05231/6090 entgegen.

