POL-LIP: Bad Salzuflen - Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Laternenpfahl

(RB) Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.50 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer an der Kreuzung Am Zubringer (B 239) / Lockhauser Straße so stark mit seinem Fahrzeug gegen einen Laternenpfahl, dass die Laterne gegen einen Ampelmasten kippte. Die Laterne befindet sich auf der bepflanzten Mittelinsel der vierspurigen Straße und musste durch die Feuerwehr abgeschnitten werden, damit sie nicht unkontrolliert weiter abstürzten konnte. Obwohl das verursachende Fahrzeug sehr stark beschädigt sein musste, entfernte sich der Verursacher des Unfalles mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei zu wenden unter Tel. 05231-6090.

