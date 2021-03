Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Unfallflucht nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Baum

Lippe (ots)

(RB) Am Samstagabend, gegen 22.25 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in Dörentrup an der Lemgoer Straße gemeldet. Ein unbekannter Fahrer sei mit seinem Pkw gegen einen Baum gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Am Einsatzort eingetroffen trafen die Beamten auf ein sehr stark demoliertes Auto und einen beschädigten Straßenbaum. Der Verursacher des Unfalles war weit und breit nicht zu sehen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 05231-6090 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell