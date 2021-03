Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Bei Scheuneneinbruch 2 Fahrräder entwendet

Lippe (ots)

(RB) In der Zeit zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Samstag, 11.00 Uhr drangen unbekannte Täter in Detmold-Pivitsheide in eine Scheune an der Oerlinghauser Straße ein. Sie entwendeten aus dem Inneren 2 Fahrräder und entkamen in unbekannte Richtung. Zeugen die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben werden gebeten sich an die Polizei zu wenden unter Tel. 05231-6090.

