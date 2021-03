Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Lüdenhausen. Zahlreiche Werkzeuge geklaut.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte stahlen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus Firmenfahrzeugen zahlreiche Werkzeuge, deren Wert noch nicht feststeht. Die Täter gelangten auf ein Firmengelände an der Mittelstraße und öffneten dort zwei Mercedes Sprinter sowie einen VW Crafter. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

