Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Linderhofe. Hochwertige Arbeitsmittel gestohlen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte öffneten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf bislang unbekannte Art einen in der Sternberger Straße abgestellten VW Crafter. Aus dem Firmenfahrzeug entwendeten die Diebe einen Industriestaubsauger sowie einen Werkzeugkoffer im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell