POL-LIP: Oerlinghausen. In Wohnwagen eingedrungen.

Unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Mittwoch vergangener Woche (17. März 2021) und diesem Mittwoch gewaltsam Zugang zu einem Wohnwagen, der auf dem Gelände einer Lackiererei am Stukenbrocker Weg abgestellt war. Die Täter bauten eines der Fenster aus Kunststoff aus und gelangten so in den Innenraum. Neben dem ausgebauten Fenster entwendeten die Diebe einen Monitor der Marke Samsung sowie eine Antenne. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

