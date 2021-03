Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Bentorf. Fahrt endet vor Baum.

Lippe (ots)

Mittwochmorgen befuhr ein 22-jähriger Mann aus dem Kalletal mit seinem Ford die Windmühlenstraße in Richtung Bentorf. Gegen 6:50 Uhr fuhr er in einer Linkskurve zu weit auf der Fahrbahnmitte, als er einen entgegenkommenden silberfarbenen PKW wahrnahm. Um nicht mit diesem zu kollidieren, steuerte er seinen Ford nach rechts. Er verlor die Kontrolle über den Wagen und prallte frontal gegen einen Baum. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Am Ford entstand Totalschaden. Der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Wagens wird gebeten, sich als Zeuge beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell