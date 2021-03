Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Alkoholisierte Autofahrerin kollidierte mit Leitplanke

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Sonntagmorgen in Ettlingen ereignete.

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihrem Kia gegen 03.40 Uhr auf dem Lindenweg unterwegs. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung fuhr sie in einer Rechtskurve geradeaus und kollidierte mit der Leitplanke sowie der Richtungstafel. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei der Unfallverursacherin starken Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille, weshalb die Autofahrerin zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

