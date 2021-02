Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nach Einreise ins Gefängnis

Neugersdorf (ots)

Am 15. Februar 2021 geriet ein 31-jähriger Rumäne am Grenzübergang Neugersdorf - Jirikov in eine Kontrolle der Bundespolizei. Aufgrund eines offenen Haftbefehles wurde er durch die Beamten in die JVA Görlitz eingeliefert. Der Rumäne war im Januar 2021 wegen mehrfacher Leistungserschleichung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er die 854,00 Euro inklusive Gebühren aber nicht zahlen konnte, muss er eine 70-tägige Restersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

