Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auf dem Weg zur Schwarzarbeit gestoppt

Bab4 / Weißenberg (ots)

Zwei Männer aus der Ukraine mussten kurz nach ihrer Einreise aus Polen wieder den Nachhauseweg antreten. Grund dafür war ihre Absicht, in Deutschland auf dem Bau zu arbeiten. Allerdings ohne Visum und ohne Sozialabgaben. Die beiden 49-jährigen Männer waren am 12. Februar 2021 als Mitreisende in einem polnischen Kleinbus auf der BAB 4 in Richtung Landesinnere unterwegs, als sie um 15:30 Uhr auf einem Autobahnparkplatz bei Weißenberg durch Bundespolizisten gestoppt wurden. Gegen die beiden Ukrainer wird nun ermittelt. Sie wurden nach Polen zurückgeschoben.

