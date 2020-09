Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Waldkirch: Feuer im Wald

Freiburg (ots)

Gleich mehrfach mussten Feuerwehr und Polizei am vergangenen Wochenende ausrücken, weil Feuerstellen Gefahren verursachten. Am Sonntagvormittag ließen offensichtlich verantwortungslose Zeitgenossen, die wohl an der Schwarzenberghütte gegrillt hatten, die Feuerstelle einfach so zurück, ohne diese zu löschen. Ein Feuerwehrangehöriger, der am nächsten Morgen im Wald unterwegs war, erkannte die Gefahr und verständigte seine Kameraden, die das Feuer löschen mussten. Abends zuvor hatte ein Landwirt offensichtlich aus einem kleinen Reisig-Feuer mit Holzbalken eine riesige Feuerstelle gemacht. Die etwa 10 x 10 Meter große Grundfläche des Feuers, das heftig brannte, musste ebenfalls von der Feuerwehr gelöscht werden, welche hierfür über 20.000 Liter benötigte. Stunden später musste sie noch einmal ablöschen, weil die Gefahr bestand, dass das Feuer erneut aufloderte. Aufgrund der Trockenheit des Waldes und des Windes, stellte diese Feuerstelle eine besonders große Gefahr für einen drohenden Waldbrand dar. In Buchholz geriet ebenfalls am Samstagabend auf noch nicht geklärte Ursache ein Komposthaufen in einem Schrebergarten in Brand und verursachte geringen Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun, welche strafrechtlichen Vorwürfe den Verantwortlichen gemacht werden müssen.

