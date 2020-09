Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Einbruch ins Tierheim

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang Unbekannte gewaltsam in die Büroräumlichkeiten des Tierheims Emmendingen in der Straße "Am Elzdamm" ein. Die Räumlichkeiten wurden durch die Täter durchsucht, über mögliches Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

