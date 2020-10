Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Grundberührung eines Tankmotorschiffes auf dem Main

Rüsselsheim (ots)

Bei Main-km 7,8 in Höhe des Opelhafens Rüsselsheim hatte heute ein Tankmotorschiff in einer Engstelle eine Grundberührung. Das mit Diesel beladene Tankmotorschiff wurde hierbei nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Wiesbaden nicht beschädigt und es kam zu keinem Ladungsaustritt. Eine Überladung scheidet als Ursache aus. Das Wasser- und Schifffahrtsamt peilt die Wassertiefe an der Engstelle in den nächsten Tagen.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell