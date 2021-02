Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zug verschmutzt - Bundespolizisten beleidigt

Bautzen (ots)

Bundespolizisten mussten am heutigen 11. Februar 2021 in den frühen Morgenstunden den Bahnhof Bautzen erreichen. Was war geschehen ? Ein 59- jähriger polizeibekannter alkoholisierter Deutscher nutzte den Zug von Dresden in Richtung Bautzen. Im Zug rauchte er verbotswidrig und verschüttete Bier, wodurch der Zug verunreinigt wurde. Aus diesem Grund wurde der Mann von der Weiterfahrt ausgeschlossen und die Bundespolizei informiert. Die Beamten nahmen ihn am Bahnhof Bautzen aus dem Zug und stellten seine Personalien fest. Dies gefiel dem Mann scheinbar gar nicht und er beleidigte die Polizisten mit ehrverletzenden Worten. Die Polizisten schrieben eine Anzeige und der Mann konnte seine Reise fortsetzen.

