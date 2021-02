Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Kennzeichen - die Zweite

Sohland a.d. Spree (ots)

Am 06. Februar 2021 gegen 12:45 Uhr befuhren Bundespolizisten die Schluckenauer Straße in Sohland a.d. Spree. Auf einem Wanderparkplatz stellten sie einen abgestellten Kleintransporter fest. Kurze Zeit später bog ein PKW Mitsubishi zum Wanderparkplatz ein, an welchem die Kennzeichen fehlten. Fahrer war ein 60-jähriger Deutscher, welcher den Polizisten mitteilte, dass er das Fahrzeug soeben geliefert bekam. Da die Zufahrt zu seinem Grundstück vereist war, luden er und der Lieferant das Fahrzeug auf dem Wanderparkplatz ab und fuhren zu ihm nach Hause, um die Kaufmodalitäten zu klären. Nachdem der Kauf abgeschlossen war, brachte der Käufer den Verkäufer wieder zum Parkplatz. Da das Fahrzeug weder mit Kennzeichen versehen, noch versichert war, muss sich der 60-jährige nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Landespolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

