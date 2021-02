Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Polizeibekannte Schwarzfahrerin

Bautzen, Bischofswerda (ots)

Eine 50-jährige Polin benutzte am 04. Februar 2021 gleich zweimal einen Zug der Länderbahn ohne ein gültiges Ticket zu besitzen. Im ersten Fall, gegen 16:40 Uhr, fuhr die Frau von Görlitz nach Bautzen. Da sie kein Geld hatte und keine Angaben zu ihrer Person machte, informierte die Zugbegleitern die Bundespolizei Ebersbach. Eine Streife fuhr zum Bahnhof Bautzen, nahm die Frau in Empfang und stellte ihre Personalien fest. Dabei fanden die Beamten heraus, dass die Frau bereits von der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Nachdem die Beamten eine ladungsfähige Anschrift der Frau aufgenommen hatten, konnte sie wieder ihrer Wege gehen. Doch scheinbar war die Reise der Frau noch nicht beendet. Gegen 20:30 Uhr wurde die Bundespolizei Ebersbach erneut zur Hilfe gerufen. Diesmal zum Bahnhof Bischofswerda. Dort angekommen wurde ebenfalls die 50-jährige Polin festgestellt. Sie hatte den Zug von Bautzen nach Bischofswerda genutzt, wieder ohne gültiges Ticket. Auf Nachfragen gab sie an, dass sie nach Augsburg möchte. Da die Frau über keine Barmittel verfügte, stellte ihr die Zugbegleiterin eine Fahrpreisnacherhebung aus, mit welcher sie zumindest bis Dresden fahren konnte. Die Bundespolizei hat zwei Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell