Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kennzeichen gehörten nicht zum Auto

Löbau (ots)

Dies stellten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz bei der Kontrolle eines PKW Audi am 31. Januar 2021 in Großschweidnitz fest. Das Fahrzeug stand im Bereich des "Sachsenfreund" und es befanden sich zwei 30-jährige Deutsche im Fahrzeug. Auf Befragen gab der Beifahrer an, dass es sich um sein Fahrzeug handelt und es am gestrigen 30. Januar 2021 von Neugersdorf zum jetzigen Standplatz geschleppt wurde. Warum sich die falschen Kennzeichen, auf welchen sich auch noch gefälschte Zulassungsplaketten befanden, am Fahrzeug befinden konnte er nicht erklären. Die Kennzeichen wurden vor Ort sichergestellt und die weiteren Ermittlungen hat die Landespolizei Übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell