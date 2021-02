Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleusung von Ukrainerinnen aufgedeckt

Bautzen (ots)

Die Einschleusung von fünf ukrainischen Frauen im Alter von 40 - 61 Jahren deckten Bundespolizisten am 30. Januar 2021 kurz nach Mitternacht auf. Sie kontrollierten auf der Autobahn 4 bei Bautzen einen polnischen Kleinbus, welcher auf dem Weg in Richtung Deutschland war. Fahrer war ein 50-jähriger Pole und im Fond saßen fünf ukrainische Frauen. Diese gaben an, dass sie in die Niederlanden reisen möchten, der Fahrer teilte allerdings mit, dass er die Frauen nach Deutschland bringt. In den mitgeführten Sachen fanden die Polizisten dann auch Hinweise, welche auf eine unerlaubte Arbeitsaufnahme in Deutschland hinwiesen. Da keine der Frauen erforderliche Dokumente vorweisen konnte, wurden der Fahrer und die Ukrainerinnen in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Fahrer die Dienststelle verlassen und die Frauen wurden nach Polen zurückgeschoben.

